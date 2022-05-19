Свежий медиарейтинг зампредов правительства Якутии за апрель 2022 года от телеграм-канала Якутия 2100 ykt2100

В прошлом месяце лидировал М. Никифоров, курирующий оперштаб по контролю за ценами. Сегодня же в республике проходит ледоход и начинается пожароопасный сезон — блоки, за которые ответственен Д. Садовников.

1. Дмитрий Садовников Медиаиндекс: 3147 Сообщений: 675 Садовников рассказал, что в Якутии будут работать с начала сезона лесных пожаров два самолета-амфибии БЕ-200. В республике также прошли командно-штабные учения МЧС России, в которых поучаствовали зампред правительства, авиалесоохрана и представители муниципалитетов.

2. Ольга Балабкина Медиаиндекс: 2919 Сообщений: 451 Балабкина приняла участие в открытие Якутского специализированного стоматологического центра, а также встретилась с участниками выездной группы Минздрава России. Вице-премьер обсудила с новым детскими омбудсменом Якутии первостепенные задачи в сфере защиты прав детей.

3. Михаил Никифоров Медиаиндекс: 1652 Сообщений: 441 Ситуация с ценами начинает стабилизироваться, уменьшается и количество звонков на «горячую линию». Как рассказал Никифоров, у республики большой запас продовольственных товаров: в рознице — 98 дней, в оптовой торговле — 130. В республике внедряются новые меры поддержки сельского хозяйства: 70 млн рублей выделено на субсидирование местных производителей мяса. #Якутия #медиарейтинг @ykt2100