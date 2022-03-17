Медиарейтинг якутских министров за февраль

Телеграм-канал Якутия 2100 составил медиарейтинг министров правительства Якутии за февраль 2022 года. Месяц был для правительства республики «отчетным»: прошел ряд эфиров на местном ТВ и в соцсетях с участием республиканских министров. Лена Афанасьева

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Министр здравоохранения Лена Афанасьева сообщила, что для Республиканского кардиологического диспансера требуется 521 штатная единица медицинского персонала. Но дефицита в кадрах не будет, проведена подготовительная работа (36 публикаций). Юрий Куприянов

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Министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов рассказал о реализации федерального проекта «Пушкинская карта», отметив, что при послаблении ограничительных мер, учреждения культуры откроются для посетителей с 1 марта (37 публикаций). Максим Терещенко

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Министр промышленности и геологии Максим Терешенко сообщил, что в Якутии ввели субсидию, по которой перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле. В бюджете предусмотрено на эти цели 24 млн рублей (41 публикация). Майя Данилова

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Министр экономики Майя Данилова сообщила, что в Якутии разрабатывают новые инструменты развития сельских территорий. Аналогично территориям опережающего развития могут создать региональные территории с особым регулированием (32 публикации). Елена Волкова

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Министр труда и социального развития Елена Волкова приняла участие в отчете правительства РС(Я) (32 публикации), а также рассказала, как будут работать новые федеральные меры поддержки семей с детьми.

Фото: из соцсетей Источник: тгк Якутия 2100

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