Медиарейтинг якутских министров за февраль
Телеграм-канал Якутия 2100 составил медиарейтинг министров правительства Якутии за февраль 2022 года. Месяц был для правительства республики «отчетным»: прошел ряд эфиров на местном ТВ и в соцсетях с участием республиканских министров.
- Лена Афанасьева
Медиаиндекс: 1934 Сообщения: 488
Министр здравоохранения Лена Афанасьева сообщила, что для Республиканского кардиологического диспансера требуется 521 штатная единица медицинского персонала. Но дефицита в кадрах не будет, проведена подготовительная работа (36 публикаций).
- Юрий Куприянов
Медиаиндекс: 1594 Сообщения: 478
Министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов рассказал о реализации федерального проекта «Пушкинская карта», отметив, что при послаблении ограничительных мер, учреждения культуры откроются для посетителей с 1 марта (37 публикаций).
- Максим Терещенко
Медиаиндекс: 1473 Сообщения: 337
Министр промышленности и геологии Максим Терешенко сообщил, что в Якутии ввели субсидию, по которой перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле. В бюджете предусмотрено на эти цели 24 млн рублей (41 публикация).
- Майя Данилова
Медиаиндекс: 1333 Сообщения: 289
Министр экономики Майя Данилова сообщила, что в Якутии разрабатывают новые инструменты развития сельских территорий. Аналогично территориям опережающего развития могут создать региональные территории с особым регулированием (32 публикации).
- Елена Волкова
Медиаиндекс: 1305 Сообщения: 278
Министр труда и социального развития Елена Волкова приняла участие в отчете правительства РС(Я) (32 публикации), а также рассказала, как будут работать новые федеральные меры поддержки семей с детьми.
Фото: из соцсетей
Источник: тгк Якутия 2100
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