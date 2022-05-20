Медиарейтинг министров Якутии: кто в лидерах?

Телеграм-канал «Якутия 2100» @ykt2100 представляет медиарейтинг министров правительства Якутии за апрель 2022 года

Трем министрам (Ю. Куприянов, В. Сивцев, М. Терещенко) удалось сохранить место в топ-5 по итогам апреля.

1. Министр культуры Юрий Куприянов Медиаиндекс 1951 Сообщений 497 Министр сообщил, что по всей Якутии в традиционном танце осуохай, проведенном в честь юбилея республики, поучаствовало более 100 тыс жителей. Айсен Николаев рассказал, что правительство Якутии выделит порядка 80 млн рублей на поддержку якутского кино. Юрий Куприянов предложил субсидировать кинотеатрам билеты.

2. Министр транспорта Владимир Сивцев Медиаиндекс 1181 Сообщения 334 Сивцев проинспектировал ход благоустройства нового причала судов на воздушной подушке на переправе «Якутск – Нижний Бестях». В Якутск поступило 100 новых экологически чистых автобусов.

3. Министр труда Елена Волкова Медиаиндекс 1026 Сообщения 227 Министерство труда республики подписали соглашение о сотрудничестве с Мультицентром социальной и трудовой интеграции Ленинградской области. Ил Тумэн во втором чтении приняло закон, предусматривающий ежемесячную выплату для детей от 8 до 17 лет.

4. Министр промышленности Максим Терещенко Медиаиндекс 857 Сообщения 275 Терещенко поучаствовал в ежегодной конференции «Золотодобыча в Якутии — 2022». Министр сообщил, что между недропользователями и республикой уже подписано 40 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве

5. Министр образования Ирина Любимова Медиаиндекс 827 Сообщения 198 По нацпроекту «Образование» в Якутске отроется самая большая школа в республике площадью более 13 тысяч кв. метров. В ней будут обучаться 990 учеников. В планах — создание ещё 4 образовательных комплексов. @ykt2100