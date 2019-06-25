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Медиафорум в Якутске сформирует образ Дальнего Востока и Арктики

Такого нашествия представителей медиа сообщества Якутия еще не знала. Журналисты, медиаменеджеры, блогеры и руководители СМИ – от районных газет до ведущих федеральных электронных и печатных изданий — съедутся в Якутск на II-й Дальневосточный медиафорум «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве». Форум начнется 29 июня с участия журналистов и блогеров в национальном празднике «Ысыах Туймаады». Обширная деловая программа ожидает гостей республики во время путешествия до национального парка «Ленские столбы». Завершится грандиозное мероприятие пресс-туром в город Мирный на объекты алмазодобывающей компании «АЛРОСА».
«Медиафорум “Дальний Восток и Арктика” проводится по инициативе главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, которую поддержал полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ, — говорит заместитель председателя оргкомитета форума, генеральный директор «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ. – За последнее время руководство Якутии добилось значительных успехов в продвижении дальневосточной и арктической повесток на федеральном и международном уровне. Логичным завершением одного из этапов этой работы стало майское решение президента РФ Владимира ПУТИНА о расширении Арктической зоны страны за счет включения в нее восьми арктических улусов и районов Якутии. Правительство региона уделяет этим вопросам огромное внимание. Они отражены в «Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года».
Якутяне живо откликаются на дальневосточные инициативы полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Регион живет в интенсивном трудовом ритме, являя собой пример в различных сферах социально-экономического развития для других субъектов ДФО. Заметны усилия руководства РС(Я) на международной арене, в установлении экономических и культурных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Совокупность этих и других обстоятельств говорит о том, что нам есть что рассказать представителям российских и зарубежных медиа.
Пленарная сессия Медиафорума задаст общий тон деловой программе, модератором ее станет известный телеведущий и путешественник Михаил КОЖУХОВ. В дискуссии примут участие заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке Григорий КУРАНОВ, глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ, главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир СУНГОРКИН, председатель Арктического экономического совета Теро ВАУРАСТЕ, профессор Александр ПИЛЯСОВ и другие.
Немало увлекательных активностей ожидает гостей форума на многочисленных локациях, которые будут проходить в режиме нон-стоп во время путешествия до Ленских столбов. География экспертов медиафорума заслуживает особого внимания — она охватывает огромное пространство от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Программой предусмотрены интерактивные форматы, мастер-классы, баттлы, творческие встречи, деловые игры. На них участники обсудят роль медиа в формировании образа арктических и дальневосточных территорий, способы продвижения региональных новостей на федеральный уровень, прогрессирующий рост блогосферы.
«Информационные войны и конкурентная разведка в СМИ», «Коммуникационная поддержка арктических и дальневосточных брендов и приоритетов в глобальном медиапространстве», «Эффективность медиапроектов дальневосточной тематики», «Опыт российских регионов по работе в социальных сетях» — это малая толика того, чем поделятся эксперты медиафорума, среди которых признанные эксперты: журналист Всеволод ПУЛЯ, продюсер ВГТРК Ольга ХОДИНОВА, Ксения ВИНОГРАДОВА, Валентина ПЕРМЯКОВА, Афанасий и Алексей УШНИЦКИЕ (MyTona), директор креативного планирования Первого канала Елена АФАНАСЬЕВА, специалисты Института развития интернета и др.
Мы рассматриваем данный форум как уникальную возможность рассказать медиасообществу о достижениях республики, познакомить гостей с традициями народа саха, презентовать якутский кинематограф, самобытное народное искусство, национальный природный парк федерального значения «Ленские столбы» и другие жемчужины нашего северного региона».
Официальный сайт медиафорума «Дальний Восток и Арктика»: DFOMEDIA.RU, #dfomedia2019

Источник: Оргкомитет.
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