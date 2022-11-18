Медиацентр главной библиотеки Якутии – снова лучшие!

Медиацентр Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) второй год подряд выигрывает всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение».

В Год культурного наследия народов России в номинации «Продвижение проекта о культурном наследии региона» лучшей командой назван Медиацентр главной библиотеки Якутии c проектом «Комплексный проект, посвящённый Году культурного наследия народов России» https://new.nlrs.ru/collections/3150

«Для нашей команды очень важно, что мы выиграли именно эту номинацию, ведь это итоговый показатель работы нашей команды в основном направлении всего года. И очень значимо, что наша команда выигрывает этот всероссийский конкурс второй год подряд – в прошлом году мы стали лучшей пресс-службой библиотек России», — поделилась руководитель Медиацентра НБ Галина Кутугутова.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию лучших практик в области продвижения библиотек, построения бренда, формирования привлекательного имиджа в медиапространстве и эффективных PR-коммуникаций. Работы конкурсантов оценивались по таким критериям, как актуальность, качество, достоверность, востребованность, польза для аудитории, соответствие материала потребностям библиотек и креативная составляющая. Это один из самых значимых и крупных конкурсов в библиотечной среде.