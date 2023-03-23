23.03.2023
16:20
226

Общество

Медцентр ЖДЯ приглашает на работу

Медцентр  АО «АК «ЖДЯ» приглашает на работу

В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется  на работу врач по специальности терапевт-профпатолог.

Условия:

— Служебное жильё;

— Полный социальный пакет;

— Зарплата 60 тысяч рублей;

— Годовое вознаграждение  по результатам работы;

Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru

Тел. 89241621009

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх