Медцентр ЖДЯ приглашает на работу

Медцентр АО «АК «ЖДЯ» приглашает на работу В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется на работу врач по специальности терапевт-профпатолог. Условия: — Служебное жильё; — Полный социальный пакет; — Зарплата 60 тысяч рублей; — Годовое вознаграждение по результатам работы; Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru Тел. 89241621009

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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