23.03.2023
16:20
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Общество
Медцентр ЖДЯ приглашает на работу
Медцентр АО «АК «ЖДЯ» приглашает на работу
В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется на работу врач по специальности терапевт-профпатолог.
Условия:
— Служебное жильё;
— Полный социальный пакет;
— Зарплата 60 тысяч рублей;
— Годовое вознаграждение по результатам работы;
Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru
Тел. 89241621009
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
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