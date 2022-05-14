Медцентр Якутска проводит акцию 100 дней медосмотров

К 100-летию ЯАССР Медцентр города Якутска проводит акцию «100 дней медосмотров»

С апреля в Медцентре Якутска стартовала акция «100 дней медосмотров», посвящённая 100-летию Якутской АССР. В рамках акции каждую субботу в Медцентре и отделениях медицинского учреждения врачи-специалисты проводят приёмы прикреплённых пациентов.

«Сегодня в Поликлиническом отделении №1 Медцентра по ул. Кальвица,3, прикреплённых пациентов принимали инфекционист, ревматолог и терапевт. Желающие прошли исследования – флюорографию и УЗИ. В Поликлиническом отделении № 2 на 202 микрорайоне детей принимал детский кардиолог», – рассказали в пресс-службе Медцентра столицы республики.

Кроме того, в Центре охраны здоровья семьи и репродукции на 202 микрорайоне принимала акушер-гинеколог, в Жатайской поликлинике – стоматолог для взрослого населения.

Акция «100 дней медосмотров» будет проходить в Медцентре Якутска в течение всего юбилейного для республики 2022 года.

Для участия в акции нужно предварительно записаться по единому номеру 122 (->1->4), 8 (4112) 508-805. Для ознакомления со списком врачей и видами исследований необходимо следить за афишами, которые публикуются в начале каждой недели на официальном сайте и социальных сетях Медцентра г. Якутска.