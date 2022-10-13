Медцентр приглашает на мероприятия, посвященные декаде Матери

С 16 по 25 октября в Якутии проводится Декада, посвященная Дню матери. В этом году, объявленном Годом матери, декада требует к себе особого внимания. В Медцентре города Якутска состоится множество мероприятий в рамках декады, которые стоит посетить всем мамочкам, в том числе и будущим.

Так, состоятся круглые столы «Здоровье – будущее нации» по вопросам организации медицинского обслуживания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях с участием органов местного самоуправления, учреждений и общественных организаций по вопросам полового воспитания девочек, охраны материнства и детства.

Запланирован цикл просветительских мероприятий на тему: «Мать и дитя. Радость воспитания», направленных на повышение ответственности матерей за воспитание и развитие подрастающего поколения.

В эти дни состоится акция «Здоровая мама – здоровый ребенок» с участием врачей женской консультации, врачей узкого профиля и психологов, а также акция, посвященная женскому здоровью и красоте #ЗдороваяЯ с участием городских и республиканских медицинских организаций

Наши врачи проведут лекции, групповые беседы в прилегающих образовательных организациях.

В детском отделении и женской консультации опытные специалисты пройдут занятия школы здоровья для родителей детей больных хроническими заболеваниями, для родителей грудничков, расскажут о здоровом питании, репродуктивном здоровье и пользе грудного вскармливания.

Приглашаем всех желающих посетить наши мероприятия!