Медцентр г. Якутска получил сертификат качества Росздравнадзора.

В декабре 2022 года ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска» прошел аудит на соответствие деятельности требованиям качества и безопасности оказания медицинской помощи. Ранее такой же сертификат получил Национальный центр медицины. Он выдается медорганизациям в случае выполнения не менее 80% параметров рекомендаций Росздравнадзора.

Сертификат торжественно вручили 31 марта на очередной коллегии министерства здравоохранения РС(Я) и таким образом в Якутске стало два сертифицированных медицинских учреждения.

Эксперты Национального института качества Росздравнадзора проинспектировали работу медцентра по пятнадцати направлениям, таким как управление персоналом, организация профилактической работы, организация работы регистратуры, идентификация личности пациента, организация экстренной и неотложной помощи в поликлинике, диспансеризация прикрепленного населения, диспансерное наблюдение за хроническими больными, стационарзамещающие технологии (организация работы дневного стационара, «стационара на дому»). преемственность оказания медицинской помощи, эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)), лекарственная безопасность, фармаконадзор, контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий, безопасность среды в медицинской организации, хирургическая безопасность и организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины.

Добровольная сертификация Росздравнадзора позволяет выявить проблемы в медучреждениях и разработать их детальное решение. Пройдя подобную сертификацию, медицинская организация сама обеспечивает повышение качества и безопасности медицинской деятельности.

Напомним, что нынешний год является юбилейным для Медцентра города Якутска. Медучреждению нынче 10 лет и сертификат Росздравнадзора стал заслуженным и достойным подарком трудолюбивому и сплоченному коллективу больницы.