Медбригадам Якутии не хватает машин

Из 142 запрашиваемых машин для медучреждений удалось найти половину в Якутске. Минимущество региона продолжает поиски по полнению автопарка

В условиях возрастания нагрузки на систему здравоохранения республики из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Минимущество Якутии продолжает работу по изысканию автотранспортных средств для комплектации дополнительных выездных бригад. На сегодня из требуемых 140 единиц техники найдено 72, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент Минздрав Якутии сообщил о необходимости дополнить автопарк поликлинических и медицинских учреждений Якутска порядка 140 единицами автотранспорта. Минимуществом были направлены соответствующие запросы и проведены переговоры с руководством государственных учреждений и предприятий госсектора. Таким образом удалось изыскать для нужд здравоохранения дополнительно 72 автомашины. Из крупных частных структур на призыв о поддержке на сегодняшний день откликнулось АО «Алмазы Анабара», предоставившее сразу три единицы автотранспорта.

Водители обеспечиваются средствами защиты, на постоянной основе проводится дезинфицирующая обработка поступивших в распоряжение медиков машин.

Министр имущественных и земельных отношений РС(Я) Павел Иванов обратился к предприятиям и организациям республики с просьбой оказать поддержку работникам здравоохранения: «Призываю предприятия и организации, независимо от правовой формы, в эти сложные дни помочь нашим медикам с автотранспортом и средствами техподдержки, по примеру АО «Алмазы Анабара». Дежурный рабочей группы Министерства по изысканию дополнительного обеспечения для медицинских бригад примет ваш звонок по рабочему телефону 34-45-43″.



