Медбригада РКБ №3 провела прием жителей сел Чурапчинского района

На днях специалисты ГАУ РС(Я) «РКБ №3» — кардиолог, невролог, гастроэнтеролог и врач УЗИ вернулись из рабочей поездки в Чурапчинский улус, где провели прием более 140 пациентов.

Медбригада РКБ №3 побывала в 5 наслегах Чурапчинского района, таких как Хаяхсытский, Арылахский, Сыланский, Болтогинский и Хатылынский. Важно добавить, что находясь в тех селах, они также осмотрели жителей сел Чакыр и Хадаар, которые специально приехали туда, чтобы пройти обследование у столичных врачей.



Как проинформировала заведующая Центром активного долголетия РКБ №3 Вера Никифорова, которая возглавила выездную медбригаду, сельчане получили необходимую консультативно-диагностическую помощь.

По ее словам, больше всех был востребован кардиолог, большинство обратившихся к нему пациентов жаловались на высокое кровяное давление. Часть пациентов была направлена в Кардиологический центр г. Якутска для дальнейшего, более тщательного обследования. Многим впервые был поставлен диагноз «гипертония». К неврологу сельчане обращались, в основном, по поводу вегето — сосудистой дистонии, частых головных болей, головокружения, болей в пояснице, а также пациенты с эпилепсией. Некоторым пациентам врач рекомендовал пройти детальное обследование, в том числе МРТ в г. Якутске. «Ко мне, как к гастроэнтерологу, приходили с жалобами на заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемами с желчным пузырем, панкреатитом», — поделилась своими наблюдениями Вера Дмитриевна. После прохождении УЗИ обследования выяснилось, что у половины обратившихся к гастроэнтерологу, было обнаружено желчнокаменное заболевание. «Отрадно, что к нам обратились и те, кто никогда ранее не обращал внимания на свое здоровье и вот, нынче решил для профилактики пройти осмотр у нас», — подчеркнула врач. Помимо проведения приема и осмотра пациентов, специалисты РКБ №3 оказали организационно – методическую помощь коллегам, работающим в селах. Они отметили, что ведение и лечение пациентов, состоящих на диспансерном учете, проводится в селах Чурапчинского улуса, в целом, на достаточно высоком уровне. Со стороны местных жителей в адрес врачей РКБ №3 было высказано много теплых слов благодарности. Сельчане отметили, что это очень удобно – иметь возможность у себя на местах проходить осмотр у высококвалифицированных врачей.