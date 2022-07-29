29.07.2022
22:27
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Спорт

Медальный зачёт первого соревновательного дня игр Дети Азии

День первый. Медальный зачёт игр «Дети Азии — 2022» во Владивостоке. Соревнования проходили по пяти видам спорта.

Завершился первый соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии — 2022» во Владивостоке. Соревнования проходили по пяти видам спорта, но медали разыгрывались только по одному — плаванию.

Первую медаль в копилку сборной Якутии принёс пловец Владислав Адасько, финишировав третьим в дистанции 200 метров на спине. ЯСИА представляет неофициальный медальный зачёт команд.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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