Медальный зачёт первого соревновательного дня игр Дети Азии

День первый. Медальный зачёт игр «Дети Азии — 2022» во Владивостоке. Соревнования проходили по пяти видам спорта.

Завершился первый соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии — 2022» во Владивостоке. Соревнования проходили по пяти видам спорта, но медали разыгрывались только по одному — плаванию.

Первую медаль в копилку сборной Якутии принёс пловец Владислав Адасько, финишировав третьим в дистанции 200 метров на спине. ЯСИА представляет неофициальный медальный зачёт команд.