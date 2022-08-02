Медальный зачет Игр «Дети Азии» — 2 августа

Сборная Якутии сегодня пополнила коллекцию наград одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями, сообщает тгк «Спорт Якутии»

В медальном зачете якутские спортсмены находятся на восьмом месте. Всего у сборной 15 наград, из которых две золотые, семь серебряные и шесть бронзовые. Лидирует в зачете команда Сибирского федерального округа с 69 медалями, второе место занимает Москва с 63 медалям, третье место — Уральский федеральный округ с 53 медалями.