02.08.2022
20:32
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Спорт

Медальный зачет Игр «Дети Азии» — 2 августа

Сборная Якутии сегодня пополнила коллекцию наград одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями, сообщает тгк «Спорт Якутии»

В медальном зачете якутские спортсмены находятся на восьмом месте. Всего у сборной 15 наград, из которых две золотые, семь серебряные и шесть бронзовые. Лидирует в зачете команда Сибирского федерального округа с 69 медалями, второе место занимает Москва с 63 медалям, третье место — Уральский федеральный округ с 53 медалями.

Фото: Медальный зачет Игр "Дети Азии" на 2 августа
Источник: тгк Спорт Якутии

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