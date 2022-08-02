Медали выдают на-гора только легкоатлеты

Во вторник в культурно-спортивном комплексе “Фетисов-арена” прошел турнир по вольной борьбе, где сборная РС(Я) предстала в следующем составе:

38 кг – Эрхаан Куличкин (Якутск)

44 кг – Роман Кириллин (Сунтарский)

Роман Кириллин, Сунтар

52 кг – Максим Григорьев (Усть-Алданский)

Максим Григорьев, Усть-Алдан

57 кг – Артур Попов (Чурапчинский)

Артур Попов, Чурапча

62 кг – Анатолий Иванов (Сунтарский)

Анатолий Иванов, Сунтар

68 кг – Дмитрий Павлов (Якутск)

Дмитрий Павлов, Якутск

85 кг – Айаал Дьячковский (Чурапчинский)

Айаал Дьячковский, Чурапча

Обычно наша сборная выступала на Играх в целом стабильно и с хорошим успехом. Однако ныне произошла серьезная осечка.

Как пишут спортивные издания, в вольной борьбе это первые Игры, в которых наши борцы не смогли попасть в финалы. То есть, на нынешних Играх якутские борцы не завоевали ни золотых, ни серебряных медалей.

Вот что пишет Дьулустан Сергеев из ЯСИА:

“До финалов не смог дойти ни один из семи борцов сборной Якутии. А в борьбу за бронзу вступили шестеро. Но награды третьего достоинства достались лишь двоим из них. Так, Дмитрий Павлов (68 кг) познал поражение от москвича Магомеда Танкиева (0:6), Максим Григорьев (52 кг) уступил Батрасу Дауеву из Бурятии (5:7), Артур Попов (57 кг) проиграл представителю Узбекистана (4:11), а Айаал Дьячковский (85 кг) стал четвертым.

Бронзовые медали принесли только два якутских борца. Это – Эрхаан Куличкин в категории до 38 кг и Роман Кириллин в весе до 44 кг. Таким образом, в общей программе спортивной борьбы у Якутии — две бронзовые и две серебряные медали. Накануне в женской борьбе вторые места заняли Амелия Лаптева и Жанна Докторова».

Эрхаан Куличкин

Роман Кириллин

А теперь посмотрим список чемпионов и призеров:

VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Вольная борьба, г. Владивосток. 2 августа 2022 г.

38 кг

1. Шахрух Якубов (Узбекистан)

2. Динислам Гусевов (УФО)

3. ЭРХААН КУЛИЧКИН (САХА)

3. Сохбет Нарыев (Туркменистан)

44 кг

1. Улугбек Рашидов (Узбекистан)

2. Эртине Иргит (СФО)

3. Марат Селимов (Москва)

3. РОМАН КИРИЛЛИН (САХА)

52 кг

1. Санжарбек Анварбеков (Узбекистан)

2. Булат Ооржак (СФО)

3. Батраз Дауев (Москва)

57 кг

1. Умыт Какалыев (Туркменистан)

2. Калимулла Амиров (Москва)

3. Фаррухбек Жуманазаров (Узбекистан)

62 кг

1. Дониер Ибрагимов (Узбекистан)

2. Ислам Магомедов (Москва)

3. Мекан Худайберенов (Туркменистан)

68 кг

1. Умар Муйдинов (Узбекистан)

2. Тамир Цыденов (ДФО)

3. Саид Алиев (СФО)

3. Магомет-Амин Танкиев (Москва)

85 кг

1. Алимирза Абдулкадиров (Москва)

2. Ярослав Горбин (Приморский край)

3. Владимир Басов (ДФО)

Как видим, в пяти из семи весовых категорий первенствовали узбекские борцы, еще один занял третье место. Золото в одной категории досталось сборной Москвы, где, как известно, сосредоточены наиболее сильные атлеты этих Игр. А второй чемпион из двух – представитель почти что “закрытой” страны – Турмкенистана, который ныне успешно участвует во многих видах программы Игр.

Почему у нас возникли такие плачевные результаты, предстоит обсудить в ближайшее время после детской Азиады.

А теперь перейдем от печальных новостей к более приятным. Их приносят по традиции последних дней легкоатлеты.

В беге на 400 м с барьерами серебряным призером стал якутянин Артем Балан.

В эстафете на 100 и 400 м наши бегуны были в числе последних.

Но зато порадовали представители якутских прыжков. Мы ожидали, что в куобахе должен выиграть именно наш спортсмен, владеющий техникой выполнения самого сложного вида якутских прыжков. Так и произошло, вице-чемпион двух предыдущих дней Даниил Володин из Олекминска сменил статус, став чемпионом с результатом 34 м 61 см, к тому же он обновил рекорд Игр “Дети Азии” в прыжках куобах — 34,02 м, принадлежавший Дмитрию Дмитриеву. Даниил в интервью прищнался, что он плоанировал выиграть куобах и установить рекорд. Молодец, что он свою уверенность воплотил в жизнь.

Даниил Володин, Олекминск

Валентин Васильев стал, как и до этого, бронзовым призером. Поддержать сына и брата приехали родители Валентина – мама и папа, а также сестра. Ему всего 15 лет, нынче пойдет в 9 класс. Его тренер Алексеев Василий Романович, тренер-преподаватель ДЮСШ-1 г. Якутска высшей категории, отличник образования и отличник физической культуры и спорта РС(Я), почетный работник образования РС(Я) говорит, что парень он одаренный, якутскими прыжками занимается недавно, так что первый серьезный опыт послужит ему в будущем.

Валентин Васильев, Якутск

Легкая атлетика. Якутские прыжки куобах

Юноши

1. Володин Данил Саха (Якутия) 34.61 Слепцов Тимофей, Ярошенко Сергей, Оегостуров Максим

2. Праздницын Руслан Сибирский федеральный округ 33.61

3. Васильев Валентин Саха (Якутия) 30.53

Среди девушек, к сожалению, наша сборная осталась без медалей.

Девушки

1. Осоргина Екатерина Сибирский федеральный округ 17.16 Тренер – Бабич Иван

2. Савранская Екатерина Приморский край-1 16.93

3. Дун София Приморский край-2 16.86

Дун София

В сумме троеборья выводятся отдельные итоги. Так, здесь у нас две медали, как и ранее.

Юноши

Сумма троеборья

1. Праздницын Руслан Сибирский федеральный округ 113.88 Чуркина Анна, Пудовкина Людмила

2. Володин Данил Саха (Якутия) 112.86

3. Васильев Валентин Саха (Якутия) 104.58

В итоговом результате у девочек еще одна медаль, ее выиграла, как и вчера, прыгунья из алмазного Мирного Ксения Калачевская.

Девушки

Сумма троеборья

1. Осоргина Екатерина Сибирский федеральный округ 59.50 Бабич Иван

2. Савранская Екатерина Приморский край-1 59.25

3. Калачевская Ксения Саха (Якутия) 56.86

Ксения Калачевская

В итоге легкоатлеты принесли шесть медалей – одну золотую, две серебряные и три бронзовые, выдав больше всех наград из видов спорта.

А в медальном зачете Республика Саха с 17 своими медалями остается на восьмом месте– 2 золота, 7 серебряных и 8 бронзовых. Между тем, четыре сборные превосходят этот показатель только лишь числом золотых медалей – это Сибирский ФО (29), по 22 – Москва и Узбекистан, Уральский федеральный округ (19).