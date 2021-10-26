Медали Чемпионата мира по боксу в Белграде сделали якутские ювелиры!

25 октября в столице Сербии Белграде стартует очередной чемпионат мира по боксу. Это будет крупнейшее событие в истории любительского бокса, которое собрало небывалое число атлетов – около 650 участников из 105 стран.

Я лично испытал большую радость и неподдельную гордость, узнав, что наградные атрибуты для столь значительного мероприятия мирового масштаба изготовили якутские ювелиры – мастера Ювелирного дома «Киэргэ». Вот что рассказали руководители фирмы Александр Кириллович и Галина Николаевна ПАВЛОВЫ:

— Мы были весьма удивлены, когда на нас от имени Оргкомитета вышли представители Федерации бокса России с соответствующим предложением. Выяснилось, что организаторы изучили широкий круг производителей и остановили свой выбор на нас, поскольку им очень понравились наши работы, выполненные ранее для турнира Арнольда Шварценеггера и для чемпионата мира по мас-рестлингу.

Дизайн изделий согласно полученному техническому заданию разработал наш дизайнер Петр Федотов. Получив от нас образцы из серебра, заказчики остались довольны и подписали официальный контракт.

Сроки были сжатыми, наши мастера работали в очень напряженном ритме, чтобы к назначенной дате и с хорошим качеством выполнить этот ответственный заказ. В итоге мы предоставили заказчикам медали вовремя, получили от них хорошие отзывы и большую благодарность за работу. Награды для чемпионов изготовлены из золота 375 пробы, за вторые места – из серебра 925 пробы. Всего организаторам чемпионата мира передано 15 золотых, 15 серебряных и 28 бронзовых медалей. Над выполнением престижного заказа работали ювелиры Александр Кобяков, Иван Уаров, Максим Тихонов, Игорь Пономарев, Сандал Мордосов и Георгий Романов. Они еще раз доказали свое великолепное мастерство, ответственное отношение к делу и высокий профессионализм.

От себя хочу отметить, что обычно на таких соревнованиях, и даже на Олимпийских играх золотые медали только называются так, а на самом деле изготавливаются из серебра или другого металла, и покрываются тонким слоем золота. Тот факт, что из множества ювелирных компаний со всего света для столь ответственной работы выбрали именно якутскую фирму, является признанием высочайшего мастерства наших умельцев. Так что слава о золотых дел мастерах из нашего северного края будет расти и укрепляться по всему миру.