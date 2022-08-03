Мечты сбываются!

Спроси любого из нас – хотели бы изменить свою жизнь к лучшему – большинство, скорее бы всего, ответили: « Да!».

«Меняем жизнь людей» — проект РТКОММ под таким названием стартовал год назад. В рамках второго сезона проекта состоялась его презентация в Якутске. В основе проекта невыдуманные истории о том, как спутниковый интернет помогает людям из отдаленных местечек необъятной России шагать в ногу со временем.

Так мастер-древодел из небольшого села в Якутии при помощи спутникового интернета организовал столярную мастерскую. В удаленном и труднодоступном посёлке Хонуу Момского улуса Арктической зоны Республики Саха (Якутия) Валерий Петров живет более 20 лет. Вместе со своей супругой Алёной он воспитывает четырёх детей – у Петровых две старшие дочери и два сына младшего школьного возраста.

Новое поколение семьи Петровых прочно подружилось со спутниковым интернетом. Дочери Валерия подготовились к поступлению и успешно сдали экзамены в Хабаровский медицинский колледж. Они переехали в город для обучения профессии фельдшера и поддерживают связь с родными при помощи мессенджеров. Младшие сыновья Петровы пользуются безлимитными тарифами для сёрфинга, видеоигр и подготовки к урокам.

«Я уже давно живу в Хонуу, здесь мой дом и семья. Здесь я работаю, помогая коллективу педагогов сельского Дома творчества воспитывать наших детей, – рассказал Валерий Петров. – Благодаря спутниковым технологиям у нас многое получается как в быту, так и в предпринимательской деятельности. Я дистанционно обучился и получил разряд мастера-электрика, а, кроме того, сумел организовать собственное – пока небольшое – столярное и реставрационное производство. Жители поселка обращаются ко мне за помощью в восстановлении деревянной утвари, оставляют заказы на изготовление предметов мебели. Все необходимые расходные материалы и инструменты я заказываю с помощью спутникового интернета, черпаю творческие идеи в видеоблогах на YouTube, нахожу и скачиваю через поисковые сервисы примеры чертежей конкретных столярных изделий».

История позитивных изменений в жизни семьи Петровых была положена в основу документального фильма, снятого в рамках проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей. Первый сериал о том, куда приводят мечты и спутниковый интернет». В ходе презентации проекта в Якутске состоялось и общение героев фильма с журналистами и блогерами.

«Наш проект — о тех, кто уже эффективно пользуется спутниковым интернетом и для тех, кто пока еще не знает о его безграничных возможностях. Ни одна из этих историй не придумана, – сообщил, выступая в ходе презентации перед журналистами, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. – Например, спутниковые технологии, знания о которых мы активно продвигаем, помогли сэкономить миллионы рублей бюджету небольшого поселка в Красноярском крае. В тофаларской тайге на западе Иркутской области наш клиент-фермер воссоздает уникальную, самую крупную в мире, породу оленя. Подобных примеров очень много».

Представитель проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Республике Саха (Якутия) – журналист, главный редактор газеты «Эхо столицы» Алексей Толстяков заинтересовался возможностью участия в проекте и побывал в гостях у семьи Петровых в поселке Хонуу.

«Жизнь в сельской местности Якутии как была достаточно сложной, так и остается довольно непростой – из-за огромных расстояний и большой удаленности населенных пунктов. При этом интернет является главной возможностью пользоваться «Госуслугами» для регистрации, например, лицензий на охоту, рыбалку и другие виды традиционного промысла, часто составляющего основу жизни многих жителей арктических улусов Якутии, – прокомментировал Алексей Толстяков. – Когда я съездил в гости к семье Петровых, я увидел, что у них есть возможность жить вдали от города и воспитывать детей в достатке и благополучии. Получается, в современном мире ты можешь с помощью спутниковых решений обеспечить себя всем необходимым, занимаясь при этом любимым делом».

В 2021 году презентация проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» состоялась в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском, Алтайском, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях.

Второй сезон проекта в 2022 году рассказывает о жизни пользователей спутникового интернета в Республиках Саха (Якутия), Тыва, Северная Осетия (Алания), в Забайкальском крае, Мурманской и Амурской областях и других регионах России.

Все истории проекта «Меняем жизнь людей» выложены на официальном YouTube-канале РТКОММ.

Без сомнения, в жизни каждого читателя этой заметки спутниковый интернет играет важную роль. Может, и у вас зарождается новая мечта, которая при поддержке спутникового интернета позволит изменить вашу жизнь к лучшему?!