Мечты сбываются: Экипаж теплохода «Капитан Орлов» встретил семью моржей! 😍

Арктическая навигация набирает обороты. Суда ПАО «ЛОРП» доставляют грузы в Арктику, выполняя Северный завоз. В текущую навигацию необходимо доставить в п.Певек Чукотского Автономного округа порядка 70 тысяч тонн каменного угля. На линии Зеленый Мыс – Певек- Зеленый Мыс ответственного трудятся суда «река-море» типа «Сибирские».

14 августа теплоход «Капитан Орлов» прибыл в п.Певек и доставил 3400 тонн каменного угля. По телефону рассказывает капитан А.В.Пласкеев:

— Рейс не был лёгким, двое суток мы находились в ожидании улучшения погодных условий в районе острова Айон, — говорит Андрей Владимирович. – Во время ожидания нам встретилась семья моржей. Конечно же, для экипажа, для молодых речников – курсантов из Самары, Ростова и Благовещенска это исполнение самого сокровенного желания. Просто повезло, несколько лет назад мы встречали белых медведей и подкармливали царей Арктики. В текущую навигацию в экипаже трудятся: механик Руслан Манцорович Хайрутдинов, старпом Денис Владимирович Кацурба, первый помощник механика Максим Валерьевич Дементьев, второй электромеханик Василий Михайлович Раев, рулевые мотористы — Михаил Дерр и Дмитрий Косов из Самары, Даниил Седов из Ростова и Данил Волков из Благовещенска. Кормит вкусно по-домашнему повар 1 категории Ирина Равильевна Васильева. Все члены экипажа ответственно трудятся, микроклимат очень хороший, — рассказал по телефону капитан т/х «Капитан Орлов» приписки Жатайского судоремзавода А.В.Пласкеев.

По прибытию в Певек теплоход начали разгружать и к обеду 15 августа теплоход был готов к обратному рейсу.

— Экипаж теплохода «Капитан Орлов» ответственно подходит к производственным заданиям, и считается одним из лучших в пароходстве, — говорит начальник службы движения флота ПАО «ЛОРП» М.В.Константинов. -Хороший комсостав, под руководством капитана Андрея Владимировича Пласкеева, с первого тура навигации работал без сбоев, без происшествий, очень исполнительные и старательные «Орловцы». Они первыми прошли через Дашку с начала Арктической навигации и доставили на Яну уголь с шахты Джебарики-Хая, также прошли баровый участок на Нижнеянск. После Яны пришли на Зеленый Мыс, загрузились углем с Зырянского угольного разреза и теперь уже рагрузились в Певеке. Совсем скоро «Капитан Орлов» выйдет на Зеленый Мыс, — рассказал Михаил Владимирович.

Капитан Андрей Владимирович Пласкеев начал свою трудовую биографию на флоте в 1985 году мотористом-рулевым теплохода «СП-837» Осетровской РЭБ флота. С 1986 года он переходит в Жатайскую РЭБ третьим помощником капитана теплохода «60 лет ЯАССР», где он дойдет до второго помощника, в 1992 году станет первым помощником капитана теплохода «Советская Якутия». Затем будет ходить старпомом на «Капитане Слобожанине», в 2002 году встанет на капитанский мостик танкера «Механик Винокуров». В 2004 — первый помощник капитана теплохода «Капитан Орлов», а с 2012 года бессменно капитан данного теплохода.

Пожелаем дружному экипажу теплохода «Капитан Орлов» выполнить все производственные планы и своевременно вернуться в плановый пункт зимнего отстоя. Семь футов под килем!