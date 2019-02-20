«Мечел» может продать Эльгинское месторождение за долги

«Мечел» может в 2019 году продать Эльгинское месторождение высококачественного коксующегося угля, чтобы получить возможность рассчитаться по долгам. Об этом пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации газеты, в проекте заинтересованы «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева или «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Предполагается, что покупатель или консорциум приобретет 100% эльгинского проекта.

Эльгинское месторождение — основной проект «Мечела». Компании принадлежит по 51% в трех активах проекта «Эльгаугле», «Эльга дороге» и «Мечел транс востоке», оставшиеся 49% — у Газпромбанка. В разработку месторождения «Мечел» вложил уже более 100 млрд руб. На полную мощность оно должно быть выведено к 2027 году.