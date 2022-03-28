Мебельная фабрика Владимира Федорова предлагает стул «Айсен»

Известный политик и бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ сообщает в своем телеграмм-канале, что сегодня в мессенджерах широко разошлась фотография стула из магазина “Виктория” с названием “Айсен”. Он отмечает, что “все совпадения случайны” ©️. Название — креатив одного из их поставщиков.

«Стильный стул Айсен, сможет найти своё место в любой части вашего дома, гармонично дополняя обстановку. Сидение стула обита экокожей и декорирована строчкой в виде клетки. Анатомическое основание спинки стула», — сказано в описании продукта.

Внезапный успех информации натолкнул бизнесмена на определенные мысли, и он решил посоветоваться с подписчиками.

У Федоровых есть своя мебельная фабрика, которая делает офисную и домашнюю мебель, занимается и перетяжкой старой мебели. Фабрика работает уже 20 лет.

— На производстве мы, как правило, не зарабатываем, в большей степени это социальный проект, который поддерживаем за счет других наших компаний. Сейчас стараемся сделать все (и сделаем!), чтобы сохранить коллектив и демократичные цены в условиях экономической напряженности, — отмечает Владимир Юрьевич.

Как сообщает Федоров, его фабрика уже выпускает прихожие «Ольга» и «Анна», кровати «Вероника» и кухни «Тамара».