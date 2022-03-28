Мебельная фабрика Владимира Федорова предлагает стул «Айсен»
Известный политик и бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ сообщает в своем телеграмм-канале, что сегодня в мессенджерах широко разошлась фотография стула из магазина “Виктория” с названием “Айсен”. Он отмечает, что “все совпадения случайны” ©️. Название — креатив одного из их поставщиков.
«Стильный стул Айсен, сможет найти своё место в любой части вашего дома, гармонично дополняя обстановку. Сидение стула обита экокожей и декорирована строчкой в виде клетки. Анатомическое основание спинки стула», — сказано в описании продукта.
Внезапный успех информации натолкнул бизнесмена на определенные мысли, и он решил посоветоваться с подписчиками.
У Федоровых есть своя мебельная фабрика, которая делает офисную и домашнюю мебель, занимается и перетяжкой старой мебели. Фабрика работает уже 20 лет.
— На производстве мы, как правило, не зарабатываем, в большей степени это социальный проект, который поддерживаем за счет других наших компаний. Сейчас стараемся сделать все (и сделаем!), чтобы сохранить коллектив и демократичные цены в условиях экономической напряженности, — отмечает Владимир Юрьевич.
Как сообщает Федоров, его фабрика уже выпускает прихожие «Ольга» и «Анна», кровати «Вероника» и кухни «Тамара».
— Почему бы нам не выпустить целую линейку мебели с нашими региональными и национальными именами и названиями? С нашими красивыми именами «Туйаара», «Кыдаана», «Сайаана» ? В конце концов, можно и брутальный стул “Айсен” сделать — не вижу здесь абсолютно никакого криминала. Как вам идея, друзья?
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