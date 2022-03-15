МЧС Якутии в соцсетях

На сегодняшний день Интернет является одним из наиболее доступных и распространенных способов получения и распространения информации. Принимая это во внимание, региональное управление МЧС России активно развивает работу в социальных сетях и блогосфере.

Официальные страницы:

Вконтакте (https://vk.com/mchs_yakutia)

Facebook (https://www.facebook.com/mchsyakutia/)

сервис микроблогов Twitter (https://twitter.com/MCHS_Yakutia)

приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram (https://www.instagram.com/mchs_yakutia/)

видеохостинг YouTube (https://www.youtube.com/c/MchsYakutia112)

Они позволяют рассказать о работе чрезвычайного ведомства широкому кругу лиц. Вот уже несколько лет не только с помощью официального сайта, но и посредством соцсетей якутские спасатели знакомят вас с различными аспектами своей работы.

Новости, оперативная информация, пропаганда безопасности жизнедеятельности, фотографии и видеоролики, специальные акции и конкурсы – вся эта работа сотрудников МЧС России представлена в сети Интернет. Кроме этого, активную профилактическую работу посредством сети Интернет ведут и районные подразделения Главного управления. Многие из них имеют свои аккаунты в социальных сетях, а также размещают информацию на официальных сайтах муниципальных и районных администраций. С нашего сайта вы можете перейти непосредственно на наши аккаунты в соцсетях.

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