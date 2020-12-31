МЧС Якутии в новогодние праздники работает в усиленном режиме

Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в период с 31 декабря по 11 января переведены на усиленный режим работы. Более 750 человек и свыше 240 единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность свыше 90 новогодних мероприятий в республике с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

Сотрудниками МЧС России на особый контроль взяты все места массового скопления людей, усилена разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности при эксплуатации систем обогрева и использованию пиротехнических изделий. Как правило, риск возникновения пожаров возрастает в период новогодних праздников.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает! Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните на телефон спасения «101» или «112».