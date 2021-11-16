МЧС Якутии провел рейд на реке Лена

С 1 ноября на территории Якутии начался месячник безопасности на водных объектах в зимний период, в рамках которого инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды на водных объектах на территории всей республики. Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала автотранспорта и людей под лед, а также пресечения несанкционированного выезда транспортных средств на водные объекты.

Сегодня инспекторы Центра ГИМС совместно с административной комиссией администрации г. Якутск и ГИБДД провели профилактический рейд на р. Лена.

– В ходе рейда мы провели беседы с рыбаками, рассказали им об опасностях, который таит в себе лед. Стоит отметить, что толщина льда на озёрах и реках в Якутске уже составляет около 20-30 см, что позволяет безопасно передвигаться по льду небольшим группам людей, тем не менее, делать это следует с особой осторожностью из-за возможного выхода наледи на определенных участках реки, образования пустот во льду и трещин. Выезд автотранспорта на лед категорический запрещен, – сообщил Азик Мехралиев, государственный инспектор Якутского отделения №1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я).

Напомним, что прочным считается лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. Точно так же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

В случае если вы попали в беду, или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон экстренных служб «112»!