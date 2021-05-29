МЧС Якутии проведет авиаразведку ситуации на Колыме

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Булунского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Кюсюр уровень воды составляет 1804 см при критическом 3150 см. Верхняя кромка в 20 км ниже н.п. Джарджан, уровень воды составляет 1396 см, критической отметки нет. Протяженность ледохода составляет 315 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

Активная фаза ледохода на р. Колыма проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 324 см, при критическом 600 см, а верхняя кромка – наблюдается в 50 км ниже н.п. Колымское уровень воды составляет 906 см при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 127 км. Вскрытие реки в устьевой части у п. Черский ожидается в начале июня.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Аргахтах уровень воды составляет 500 см при критической отметке 777 см, а верхняя кромка у н.п. Сватай, уровень воды составляет 441 см при критической отметке 777 см. Протяженность ледохода составляет 100 км. Вскрытие реки у н.п. Андрюшкино ожидается в ближайшие сутки — двое.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км выше н.п. Чокурдах, а верхняя кромка – в 130 км выше н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 636 см при критическом 913 см. Протяженность ледохода составляет 90 км. В ближайшие сутки – двое ожидается вскрытие реки у н.п. Чокурдах. На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 55 км ниже г.п. Юбилейная, уровень воды составляет 1103 см при критическом 1350 см. Верхняя кромка – в 10 км выше г/п Юбилейная. Протяженность ледохода составляет 55 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

«Сегодня спланирована авиаразведка гидрологической обстановки на реке Колыма на по маршруту Среднеколымск – Колымское – Среднеколымск. Опасения продвижения ледохода на реках региона не вызывает, критических уровней воды не зарегистрировано и в ближайшие сутки – двое не прогнозируется», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).