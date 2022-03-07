МЧС Якутии приглашает на службу психологов

На службу в отдел медико-психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:

Психолог (место дислокации – г. Ленск) отделения ФПС ГПС психологического обеспечения ОМПО УМТО (категория – работник ФПС). Требование к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности «Психолог», можно без опыта работы. Психолог (место дислокации – г. Мирный) отделения ФПС ГПС психологического обеспечения ОМПО УМТО (категория – работник ФПС). Требование к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности «Психолог», можно без опыта работы.

Общие требования к кандидатам:

Возраст до 35 лет, гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости. Не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью, годные по состоянию здоровья к службе в ФПС.

Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в отдел медико-психологического обеспечения УМТО Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского д. 35 корп. А каб. 8, Отделение кадров или направить резюме на адрес электронной почты psihologykt@mail.ru . Контактный телефон +7 924 876-19-93 Дмитриев Роман Владимирович