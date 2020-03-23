МЧС Якутии предупреждает о метели

В районах Якутии прогнозируются усиление ветра, местами метель.

В ближайшие сутки, 24 марта, по данным Якутского УГМС, в Ленском, Мирнинском районах ожидается усиление ветра в порывах до 16-21 м/с, в Кобяйском, Жиганском районах ожидается усиление ветра в порывах до 19-24 м/с, местами сильный снег, в Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Горном, Хангаласском, Намском районах ожидается усиление ветра в порывах до 15-17 м/с, местами метель.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра и метелями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.