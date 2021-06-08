МЧС Якутии по поводу эвакуации жителей Хандыги

Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия): Информация об эвакуации жителей поселка Хандыга Томпонского района не соответствует действительности. Речь идёт о мобилизации добровольцев к тушению лесного пожара и в случае ухудшения обстановки быть готовыми к эвакуации.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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