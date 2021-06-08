08.06.2021
19:44
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Происшествия

МЧС Якутии по поводу эвакуации жителей Хандыги

Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия):

Информация об эвакуации жителей поселка Хандыга Томпонского района не соответствует действительности. Речь идёт о мобилизации добровольцев к тушению лесного пожара и в случае ухудшения обстановки быть готовыми к эвакуации.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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