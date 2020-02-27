МЧС Якутии: На месте провала большегруза на реке Мача нет оборудованного автозимника

Большегруз, который частично провалился под лед на реке Лене недалеко от Олекминска, передвигался по необорудованному автозимнику, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Грузовой автомобиль совершил частичный провал задними колесами на реке Лене. Толщина льда на месте провала составляет 70 сантиметров, оборудованного автозимника нет», — сообщили в ведомстве.

На месте работают инспекторы ГИМС.

Напомним, водитель большегруза, который провалился под лед вблизи села Мача Олекминского района, не пострадал.