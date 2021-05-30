МЧС Якутии: Ледоход в Заполярье

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Булунского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Кюсюр уровень воды составляет 2115 см при критическом 3150 см. Верхняя кромка в 80 км выше н.п. Кюсюр. Протяженность ледохода составляет 180 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

Активная фаза ледохода на р. Колыма проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 444 см, при критическом 600 см, а верхняя кромка – наблюдается в 30 км выше н.п. Черский. Протяженность ледохода составляет 80 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в начале июня.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше н.п. Андрюшкино уровень воды составляет 614 см, при критическом 1 000 см, а верхняя кромка в 70 км ниже н.п. Аргахтах уровень воды составляет 519 см при критической отметке 777 см. Протяженность ледохода составляет 184 км. Вскрытие реки у н.п. Андрюшкино ожидается в ближайшие сутки — двое.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Чокурдах уровень воды составляет 678 см при критическом 913 см, а верхняя кромка – в 80 км выше н.п. Чокурдах. Протяженность ледохода составляет 80 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км выше н.п. Нижнеянск, уровень воды составляет 335 см при критическом 450 см. Верхняя кромка – в 20 км ниже н.п. Усть-Янск уровень воды составляет 655 см, при критическом 1023 см. Протяженность ледохода составляет 41 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

«Критических уровней воды на реках региона не зарегистрировано и в ближайшие сутки – двое не прогнозируется. Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 3 оперативные группы от МЧС России в составе 50 человек и 7 единиц техники», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).