МЧС Якутии благодарят врачей и призывают поддержать их!

В век борьбы с коронавирусом самыми главными героями стали врачи и медицинский персонал. Именно они сейчас находятся на передовой – спасают тысячи человеческих жизней, работают без выходных и праздников. И наша большая задача – поддержать их, показать, что мы рядом, — считают сотрудники ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Сегодня в социальных сетях вышли ролики сотрудников ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), в которых они назвали врачей настоящими героями нашего времени. Андрей Высоцкий – заместитель начальника пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по РС(Я) обратился к якутянам с просьбой поддержать врачей.

А начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РС(Я) Максим Денисов в небольшом видео отметил, что врачи — это люди, которые ответственно и с большой внимательностью относятся к тому, что делают. Безукоризненно выполняют свой долг.

Летом, в связи с пожарами в Якутии, МЧС стояли на страже жизни и здоровья якутян в усиленном режиме. А сегодня призывают стать опорой для тех, кто работает в больницах. Спасатели как никто другой понимают ответственность и нагрузку в условиях повышенной готовности, когда на счету каждая минута.