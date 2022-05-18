МЧС: Вскрытие Лены идет с остановками льда без заторов — воды мало

В связи с прохождением ледохода на реке Лена по территории Олекминского района и заторных явлений, наблюдается повышение уровней воды у н.п. Троицкое. Уровень воды достиг отметки 774 см при критической 1000 см и продолжает расти. Существует угроза подтопления пойменных участков и дворовых территорий населенного пункта.

«Из — за малой водности в верховьях Лены, Витима, Олекмы вскрытие реки Лена сопровождается с остановками льда, без образования заторов и вследствие этого с выходом воды на низменные участки поймы. Все превентивные работы организованы, жители населённых пунктов Хоринцы и Троицкое оповещено, заблаговременно отселены из зон возможного затопления. Для мониторинга обстановки спланирован вылет воздушного судна с оперативного группой» — прокомментировал Николай Спиридонов, начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) .

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Олекминского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей. При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. тгк @YakutiaOpershtab