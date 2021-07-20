МЧС: В Якутии за сутки ликвидировано 27 лесных пожаров

Группировка авиации МЧС России на территории Якутии увеличена, в г. Мирный прибыли два борта Бе-200ЧС Красноярского и Южного комплексных авиационно-спасательных центров. На территории Сунтарского и Нюрбинского районов близ населенных пунктов Хордогой и Бысыттах произведено 17 сбросов и слито 153 тонны воды.

Напоминаем, что в связи с ухудшением обстановки с природными пожарами, по решению главы МЧС России Евгения Зиничева, для тушения дополнительно были направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В настоящее время в регионе сложная лесопожарная обстановка, по оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 203 природных пожара.

Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 160 очагов природных пожаров.

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль н.п. Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2 138 человек и 299 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

«За сутки ликвидировано 27 природных пожаров на площади свыше 56 тыс. гектар. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится 6 воздушных судов авиации МЧС России, планируется применение на территории Хангаласского и Сунтарского районов», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Из-за действующих природных пожаров 48 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. В Якутске вновь из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного улуса. Там сейчас ведётся тушение пожара возле села Магарас.

В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении, МЧС России рекомендует гражданам свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обращаться к врачу.