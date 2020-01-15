МЧС: В Якутии ожидается ухудшение погоды

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки, 16 января, в Среднеколымском, Нижнеколымском районах ожидается снег, местами сильный, местами метели при порывистом ветре до 8-13 м/с.

На большей части территории небольшой снег, на юго-западе, местами умеренный снег, на Колыме местами сильный снег, на северо-востоке поземки при порывах ветра до 8-13 м/с, в Анабарском, Булунском районах метели при порывистом ветре до 15-18 м/с. В Заречных районах местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -33-38, на юге, юго-западе -25-30, местами -16-21, на северо-востоке -47-52, днем -28-33, на юге, юго-западе -12-17, на северо-востоке -44-49°.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автомобилистам быть внимательнее на дорогах, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек.

Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий, а также по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев.

Для пешеходов опасность на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. По возможности ограничите выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста, и не оставлять их без присмотра. Научите детей, как действовать во время непогоды.

В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по телефонам спасения «101» или «112».