МЧС: В 13 улусах сложная обстановка

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от перехода огня на действующих пожарах.

За сутки в Мирнинском, Горном, Оймяконском, Хангаласском и Сунтараском районах были задействованы специалисты регионального управления МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль н.п. Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин, Магарас и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Авиация МЧС России была задействована в Хангаласском районе, три воздушных судна Министерства обороны РФ были задействованы в Усть-Майском, Олекминском и Ленском районах. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2 276 человек и 286 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

«За сутки количество природных пожаров увеличелось на 10 очагов, площадь пожаров уменьшилась более чем на 100 тысяч гектар за счет за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 22 новых очагов. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиации МЧС России и Министерства обороны РФ», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 49 проб атмосферного воздуха на территории 4-х районов и в г. Якутск. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов и в г.Якутск.

Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Увлажняйте воздух в помещении. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.