12.05.2022
20:10
182

Происшествия

МЧС: три возгорания травы по вине человека — все в Амгинском районе

12 мая в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании травы:

— на двух участках в пер. Заречный с. Чапчылган Амгинского района, пожар ликвидирован на площади 80 кв.м.

— на участке по ул. М.Нестерова в с. Бетюнцы Амгинского района, пожар ликвидирован на площади 15 кв.м.

— на участке по ул. Хоринская в с. Маягас Усть-Алданского района, пожар ликвидирован на площади 70 кв.м. Спасен жилой дом.

Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, виновные и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ГПС РС (Я).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх