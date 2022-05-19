МЧС: Ситуация на реке Лена — в 17 часов лед стоит…

Гидрологическая обстановка на территории Якутии на 17.00 часов 19 мая

По оперативной информации Службы спасения Республики Саха (Якутия) на 17.00 часов 19 мая 2022 года, в результате образования ледовой перемычки ниже по течению, наблюдается повышение уровня воды выше критической отметки у н.п. Хоринцы Олёкминского района (2193 км до устья), в результате чего затоплено 29 дворовых территорий, в том числе 7 жилых домов, в которых проживает 71 человек, из них 19 детей.

Уровень воды составляет 1171 см (+11 см за 2 часа, + 147 см за сутки) при критическом 1000 см, лед стоит.

На р. Лена в пределах Ленского и Олекминского районов продолжается подъем уровней воды (выход волны с р. Витим и подпор от затора ниже поста у с. Хоринцы) с интенсивностью от 0,3 – 0,7 м за сутки.

18 мая, что на 3 — 4 суток позже нормы осуществилось вскрытие реки Лена на участке Хатынг-Тумул – Саныяхтах Олекминского района, уровни воды при ледоходе выше нормы на 0,2 – 0,3 м. Ниже по течению у гидропоста Исить Хангаласского района сохраняются подвижки льда и разводья, суточный подъем уровня воды составил 0,6 м.

На участке Покровск – Якутск — Кангалассы общий рост уровней составил 3,3 – 3,9 м, отмечаются закраины. У н.п. Исить Хангаласского района (1958 км до устья) уровень воды составляет 1208 см (-7 см за 4 часа) при критическом 1992 см, подвижки льда, разводья.

Активная фаза ледохода проходит по территории Олекминского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается 50 км ниже н.п. Саныяхтах Олекминского района (1988 км до устья), уровень воды составляет 855 см (+25 см за 4 часа, +71 см за сутки) при критическом 1340 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в 30 км ниже н.п.Солянка Олекминского района (2219 км до устья) уровень воды составляет 1291 см (+17 см. за 4 часа, +89 за сутки) при критическом уровне 1445 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 231 км.

За сутки ледоход продвинулся на 105 км.

Прогноз вскрытия реки Лена: в ближайшие сутки, при сохранении ледовой перемычки ниже н.п. Хоринцы Олекминского района, ожидается повышение уровней воды до отметки 1170-1200 см и дальнейшее затопление дворовых территорий и жилых домов поселка. Ожидается затопление пониженных участков села Троицк.

20-21 мая в пределах Хангаласского района ожидаются подвижки льда, вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы ГО «Город Якутск» ледоход ожидается 21-22 мая.