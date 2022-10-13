13.10.2022
11:37
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Якутия

МЧС России предупреждает!

23 октября в 04:57 якутского времени с космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д».

Районами падения головного обтекателя ракеты определены территории Алданского и Олекминского районов, центрального блока и хвостового отсека – территории Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского и Оленекского районов.

Органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Принимаются все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей космических объектов.

Региональное управление МЧС России предупреждает: уважаемые жители, оленеводы! Воздержитесь от посещения лесных массивов на период проведения пусков ракеты-носителя в районах падения отделяющихся частей. Убедительная просьба не покидать территории населенных пунктов и быть бдительными. В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру «112».

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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