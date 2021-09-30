МЧС России автоводителям Якутии

В связи с погодными условиями и выпадением осадков на территории республики региональное управление МЧС России рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах. Дожди, мокрый снег, туман, утренние заморозки – все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за рулем.

Совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге и в гололед. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.

При движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема. При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на передаче, плавно притормаживая.

Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения – залог безопасности на дороге. Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как, торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядные устройства, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб «112».