МЧС России актуализирована Концепция радиационной, химической и биологической защиты населения

В России создана сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, внедрены новые технологии и методики в области мониторинга радиационной, химической обстановки, определения наличия в окружающей среде вредных и опасных веществ. Сформирована необходимая нормативно-правовая база в области радиационной, химической и биологической защиты населения, разработаны и приняты национальные стандарты и своды правил.

Концепция направлена на повышение уровня защиты населения Российской Федерации. Мероприятия в ее рамках спланированы до 2025 года и на дальнейшую перспективу, предполагается уточнить обязательные требования, предъявляемые к средствам РХБ защиты, а также выполнить ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию современных технологий и средств РХБ защиты населения.

Разработчиками предусмотрены мероприятия по выработке и внедрению перспективных подходов к обеспечению населения современными средствами индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того, МЧС России намерено и дальше развивать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, а также продолжать совершенствование системы подготовки населения к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации РХБ характера.