МЧС: Резкий подъем воды на трех реках Якутии! Готовьтесь к эвакуации

По информации Якутского УГМС, в связи с прошедшими дождями, на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча отмечается резкий подъем уровня воды от 1 до 3 метров за сутки. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,5-1м

На реках Дулгалах, Сартанг и Адыча, а также на малых реках и водотоках при значительной интенсивности осадков возможен выход воды на пониженные участки местности. Возможна угроза подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, расположенных на берегах рек.

Также, в ближайшие сутки у г. Верхоянск ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5м.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Кобяйского и Верхоянского районов! Будьте бдительны, заблаговременно поднимите все ценные вещи на чердак, документы, предметы первой необходимости и следите за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.