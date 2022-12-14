МЧС: Режим повышенной готовности!

Подразделения МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности

В условия низких температур может возникнуть угроза увеличения количества происшествий. В связи с наступившими морозами в режиме повышенной готовности функционируют все органы управления и силы постоянной готовности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и его подчиненные подразделения.

В готовности к реагированию на пожары и другие возможные происшествия на территории региона ежесуточно находятся силы и средства постоянной готовности.

«Режим функционирования повышенной готовности установлен для всей территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего к оперативному реагированию в готовности находится более 9,5 тыс. человек и свыше 2,2 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 1,7 тыс. человек личного состава и более 340 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники», – отметил Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по РС (Я).

Специалисты МЧС России призывают всех и каждого соблюдать элементарные правила безопасности, быть осторожными в быту, беречь свою жизнь и жизнь близких. С наступлением сильных холодов и туманов необходимо следовать противопожарным требованиям при пользовании пиротехникой, бытовыми электроприборами, системами теплоснабжения. Водителям не стоит выезжать на дальние расстояния на неподготовленном автомобиле.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!