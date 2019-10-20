МЧС: Рекомендации для водителей в осенний период

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует водителям в осенний период быть предельно внимательными на дорогах. Дожди, туман, утренние заморозки — все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за рулем. И только водитель, который принимает все меры предосторожности, умело сможет преодолеть трудные участки пути.

Водитель, помни: совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге и в гололед. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.

Общие правила движения на скользкой дороге:

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.

Необходимо помнить, что в осенне-зимнее время световой день короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла.

Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема.

При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на передаче, плавно притормаживая.

Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения — залог безопасности на дороге.

Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, т.к., торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.

Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас.

Если в дороге случилась беда, не паникуйте, необходимо воспользоваться современными средствами связи наберите единый номер экстренных оперативных служб «101» или «112» – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи.

Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов. Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии можно жечь горючие материалы — их обычно бывает довольно много.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните: телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; Единый номер спасения – 112; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я).