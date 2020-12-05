05.12.2020
14:34
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Якутия
МЧС просит 7 декабря сохранять спокойствие
7 декабря в 10.00 пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения республики с практическим запуском сирен. При проверке будут задействованы системы оповещения муниципального уровня и местные системы оповещения сельских поселений.
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) просит жителей республики сохранять спокойствие. Напоминаем, что, услышав звуковой сигнал, Вам необходимо просмотреть сообщения в эфире телеканалов или прослушать их по радио.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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