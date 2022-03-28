МЧС: Продолжается профилактика в жилом секторе

В Якутии сотрудники МЧС России продолжают профилактику в жилом секторе

На территории Якутии сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России продолжается профилактическая работа по предупреждению пожаров в жилом секторе, а также травматизма и гибели людей на пожарах.

С начала года сотрудниками МЧС России проведено свыше 430 профилактических мероприятий в жилом секторе, в ходе которых посещено более 23 200 квартир и проинструктировано около 87 200 граждан, а также вручено 78 300 памяток о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проводимых мероприятий сотрудники МЧС России доводят гражданам правила безопасности жизнедеятельности,напоминают о телефонах экстренных служб, а также о действиях в случае возникновения пожара.

Также в рамках социальной акции «Предупреди пожар – установи АДПИ!» сотрудниками регионального управления МЧС России установлено около 4300 автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров.

Автономный дымовой пожарный извещатель- это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный дымовой пожарный извещатель (сокращённо его называют АДПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. АДПИ реагирует на дым на ранней стадии возгорания и способен звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука извещателяспособны разбудить даже крепко спящего человека.

— «Уважаемые родители! Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности ввиду их незнания. Необходимо помнить, что дети, оставленные без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что обычные вещи таят в себе опасность.

Обучите детей об опасности возникновения пожара в доме. Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности. Не давайте детям играть спичками (петардами, свечами, в том числе бенгальскими. Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами», — отметил Сергей Овчинников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС (Я).