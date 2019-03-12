МЧС предупреждает якутян: осторожно, сосульки!

В весеннее время года большую опасность представляют сосульки на крышах домов. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Будьте осторожны при сходе снега с крыш!

Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы.

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а значит люди внизу – в безопасности.