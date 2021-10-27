МЧС предупреждает: в Якутии прогнозируют усиление ветра, сильный снег

По данным ЯУГМС, в ближайшие сутки, 28 октября, в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском, днем в Кобяйском районах ожидается усиление западного ветра до 16-21 м/с, днем в Жиганском, Кобяйском районах снег, местами сильный.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации:

При выпадении осадков (снег, мокрый снег) необходимо плотно закрыть окна в домах. По возможности оставайтесь дома, примите меры по максимальному утеплению вашего дома (квартиры) и уплотнению всех имеющихся зазоров и щелей в оконных и дверных проемах, приготовьте теплую одежду. При использовании электрообогревателей соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.

Если осадки застали вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Будьте внимательны и осторожны!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб «112».