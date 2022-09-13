13.09.2022
15:16
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Погода

МЧС предупреждает о сильном ветре

Предупреждение МЧС по поводу ветра 14 сентября 2022 года — передает телеграм-канал ykt_top.
Грядёт опять!

Фото: https://t.me/ykt_top
Источник: https://t.me/ykt_top

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