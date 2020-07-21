МЧС предупреждает об опасности

В Якутии ожидаются сильные дожди и грозы с порывистым ветром. По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки, 22 июля, в Ленском, Мирнинском, Оленекском районах ожидаются дожди, местами сильные. В Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, ГО «г. Якутск», Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Горном районах, грозы, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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