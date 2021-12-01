МЧС: покупайте только сертифицированные новогодние гирлянды!

Специалисты МЧС России рекомендуют приобретать сертифицированные гирлянды

В преддверии новогодних и рождественских праздников почти в каждом доме устанавливают елку и украшают гирляндами. По статистике, за прошлый год, в период проведения новогодних праздников, на территории нашей республики зарегистрировано порядка 479 пожаров, из них по причине нарушений правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электроприборов 134, в результате которых получили травмы 9 человек, погибло 4 человека.

Чтобы праздники не были омрачены бедой, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности при выборе гирлянд:

— сначала нужно определиться, какая гирлянда вам понадобится. В нашем климате имеет значение морозостойкость материала. Дешевые пластики при минусовых температурах быстро теряют гибкость и трескаются. Это приводит к тому, что провода оголяются и гирлянда становится опасной. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, поэтому они должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации, поэтому если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную, которая имеет дополнительную защиту от влаги. Для домашней елки подойдет интерьерная, которая не защищена от воды. На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

— Покупайте новогодние гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности, а также инструкция на русском языке.

— Необходимо проверить изоляцию. Она должна быть плотной, гибкой, без внешних повреждений. Другими словами, провод не должен порваться от малейшего натяжения.

— Перед установкой обязательно проверьте гирлянду на работоспособность предварительно полностью расправив ее, подключите к сети, попробуйте переключить все режимы свечения. Все лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с усилием Не используйте гирлянды, которые вызывают сомнения. при обнаружении неисправностей (нагреве проводов, мигании лампочек и т.д.) обесточьте гирлянды.

— не используйте одновременно больше трех гирлянд: от перегрева сетей может произойти короткое замыкание.

— наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу – их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никого не ударит током, то есть риск опрокидывания елки со всеми игрушками и украшениями.

— уходя из дома и перед сном, не оставляйте гирлянды включенными.

«С наступлением новогодних праздников увеличивается количество пожаров в жилом секторе по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования. В целях профилактики пожаров в жилом секторе сотрудниками МЧС России регулярно проводятся обходы и инструктажи населения по пожарной безопасности в быту. Сотрудники разъясняют действия в случае пожара, дают рекомендации при пользовании электрическими приборами, в том числе при установке новогодней елки и гирлянд», — прокомментировал А. Гайдей, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В случае возгорания обесточьте электрическую гирлянду, вызовите пожарных по телефонному номеру «01» со стационарного телефона, с мобильного «101» или по единому номеру экстренного вызова оперативных служб «112».