МЧС: повышение воды в Кобяйском районе, взрывают заторы

Паводковая обстановка на реках республики на 18 часов 25 мая развивается в соответствии с прогнозом. Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории г. Якутск, Намского и Кобяйского районов. Протяженность ледохода составляет 322 км, нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 1115 см при критическом 1150 см.

«Сегодня проведен авиамониторинг гидрологической обстановки на реках Лена и Колыма, были обнаружены заторные явления на Лене. Сейчас проводятся взрывные работы на территории Кобяйского района, вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Якутска. В пострадавших районах продолжают работу оценочные комиссии по оценке ущерба, оказывается вся необходимая помощь населению», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

— у н.п Едейцы уровень воды составляет 656 см, при критическом 800 см, наблюдается ледоход.

— у н.п. Графский Берег уровень воды составляет 952 см, при критическом 950 см, наблюдается редкий ледоход.

Верхняя кромка – в 10 км ниже н.п. Кангаласы уровень воды составляет 965 см, при критическом 1000 см.

В случае сохранения заторных явлений ниже по течению, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Сангары, Ситте, Аргас Кобяйского района с подтоплением пониженных участков местности.

В результате заторных явлений, наблюдается выход воды на пойму с подтоплением пониженных участков местности на территории г. Якутск и его пригородов, Намского, Мегино – Кангаласского и Усть — Алданского районов. В ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее понижение уровней воды на этих территориях и постепенное освобождение дворовых территорий и жилых домов от воды.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье.

Верхняя кромка – у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды 964 см, при критическом 1140 см, наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 10 км. В ближайшие сутки – двое ледоход будет продвигаться в устьевом участке. В случае образования заторных явлений в устьевой части реки Алдан, возможно повышение уровней воды у н.п. Батамай Кобяйского района с подтоплением пониженных участков местности.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 384 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 108 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

В результате сохранения высоких уровней на р. Колыма сохраняется подтопление взлетно – посадочной полосы аэропорта Зырянка. Стыковочные рейсы организованы, проводится постоянное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке. Уровень воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 595 см, при критическом 850 см.

Верхняя кромка – в 50 км выше н.п. Колымское, уровень воды составляет 803 см, при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 270 км. В соответствии с прогнозом ледоход ожидается 28-30 мая у н.п. Походск.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть-Куйга, уровень воды составляет 835 см, при критическом 1309 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Батагай, уровень воды составляет 413 см, при критическом 970 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 332 км, 27-30 мая ожидается вскрытие реки в устьевой части.

На реке Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Аргахтах наблюдаются подвижки, уровень воды составляет 337 см, при критическом 777 см;

— у н.п. Андрюшкино наблюдаются закраины, уровень воды составляет 461 см, при критическом 1000 см. На территории Среднеколымского района ожидается вскрытие реки 26 — 28 мая.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 250 км ниже г/п Сухана Оленекского района , уровень воды составляет 1512 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 50 км ниже г/п Сухана. Протяженность ледохода составляет 200 км, 27-29 мая ожидается подвижка льда у г/п Тюмяти Булунского района, выход в устье – 1-4 июня.

На участке Усть –Мома – Белая Гора реки Индигирка наблюдается повышение уровней воды на 10-20 см за сутки, подвижка льда и разводья. Вскрытие реки на участке Усть –Мома – Белая Гора ожидается 26-27 мая.

Напоминаем, что для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 4 оперативные группы от регионального управления МЧС России в составе 53 человек и 10 единиц техники. Проводится постоянное информирование граждан о складывающейся обстановке, проведены берегоукрепительные работы на наиболее уязвимых местах, с возведением временных дамб.