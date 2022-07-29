МЧС опровергает фейки о горении администрации и часовни Арылаха

Фото из соцсетей, на котором якобы горит администрация Арылаха.

В соцсетях распространяют видео и фото, что горит здание администрации, утверждалось, что занялась часовня. Это оказалось фейком.

Руководитель пресс-службы МЧС Рф по РС(Я) Ксения Рахматуллина, находящаяся сейчас в Арылахе сообщает: «Сняла видео специально с ракурса фотографии. Вот стоят целые часовня и здание администрации. В населенном пункте имеется задымление. Горение в Арылахе отсутствует».

Здание администрации в реальности.



«Здесь есть люди, которые специально делают вызов, якобы у них горит дом, отправляем туда машины, а дом целый, по факту вызов ложный, не знаем, зачем это делают», — говорят МЧС-ники, сообщает тгк @sakhaday

Часовня Арылаха

— Сейчас пожар наблюдаем по ту сторону Малой Ботуобии, — доложил глава Мирнинского района на оперштабе в 17 часов. – В Арылахе открытых очагов нет. Проводится окарауливание, вдоль берега стоят мотопомпы, пожарные формирования, автоцистерны. Производится облив водой частного жилого сектора. В основном пожар низовой, пока перебросов не было. Самолет Бе-200 совершил пять рейсов, продолжают работу два вертолета. Ми-26 произвел 15 сбросов воды по 15 тонн, Ми-171 – 53 сброса. Вечером ожидается прибытие самолета из Красноярска, в котором находятся сотрудники лесопожарных формирований, сообщает администрация Мирнинского района